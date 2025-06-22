İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 21 Haziran Dünya Müzik Günü etkinlikleri kapsamında Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda tenor Hakan Aysev ile öğrencisi İnanç Menekşe sahne aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Kadınlar Korosu’nun da eşlik ettiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

21 Haziran Dünya Müzik Günü dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda konser düzenlendi. “Usta ve Çıraktan Tenoral Esintiler” başlığıyla düzenlenen konserde tenor Hakan Aysev öğrencisi İnanç Menekşe ile sahneye çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Kadınlar Korosu’nun da eşlik ettiği konsere yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Aryalar, tangolar ve klasik eserlerle dolu konser izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hatice Semerci ve Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, sanatçılara çiçek takdim ederek teşekkür etti.