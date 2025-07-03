Bidaa, geleneksel Türk yemeklerinin yanı sıra Uzakdoğu, Çin, Kore, Hindistan ve Avrupa mutfağından seçkin tatlarla ürün yelpazesini genişletiyor. Koruyucu içermeyen ev yemeği tadındaki dondurulmuş ürünler; mikrodalga, fırın veya tavada ısıtılarak yalnızca 3 dakikada sofraya geliyor.

Ev Dışı Tüketim (EDT) pazarında, ev yemeği lezzetindeki ürünleriyle öne çıkan Bidaa, ürün yelpazesini dünya mutfaklarının seçkin tarifleriyle genişletiyor. Uzakdoğu’dan Avrupa’ya uzanan lezzetlerle zenginleşen menüde; Asya usulü eriştelerden Avrupa tarzı tatlılara kadar, Çin, Kore, Hindistan, Uzakdoğu ve Akdeniz mutfaklarından ilham alınarak hazırlanan birçok yenilikçi ürün yeni dönemde Bidaa menüsünde yerini alacak. Böylece hâlihazırda 60 olan ürün çeşidinin de, kısa süre içinde 75’e çıkarılması hedefleniyor.

Firmanın büyüme vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bidaa Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, "Türk mutfağının yanı sıra artık dünya mutfağından seçkin örneklerle de sofralarda olacağız. Farklı kültürlerin sevilen yemeklerini Bidaa güvencesiyle sunacağız. Üstelik bunları her zamanki gibi sağlıklı, koruyucusuz ve pratik biçimde yapacağız" dedi.

Yeni ürün grubu içerisinde, farklı mutfaklara özgü baharatlarla hazırlanan sebze yemekleri, etli ve etsiz alternatifler, tatlılar ve atıştırmalıklar yer alacak. Bidaa, gıda teknolojisinin imkanlarını tüketici lehine kullanarak, sağlıklı ve pratik çözümleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

’Geleneğin Pratik Tadı’ mottosuyla yola çıkan Bidaa, yalnızca 3 dakikada hazırlanabilen yemekleriyle hem pratiklik hem de kalite sunuyor. Derin dondurucuda 6 ay ila 1 yıl arasında güvenle saklanabilen ürünler, ihtiyaç duyulduğunda mikrodalga fırında 3 dakikada tüketime hazır hale geliyor. Mikrodalga dışında tava, klasik fırın veya buharda ısıtma yöntemleriyle de aynı ev yemeği lezzeti korunabiliyor.

Koruyucu madde kullanımına yer vermeyen firma, doğallık ve ev yapımı lezzeti üretim anlayışının merkezine yerleştiriyor. Bu yönüyle hem pratik tüketim imkânı sunuyor hem de çocuklu aileler ve sağlıklı beslenmeye özen gösteren bireyler tarafından güvenle tercih ediliyor.