Kepez Belediyesi’nin katkıları, Kepez Vakfı ve Antalya Çölyak Derneği işbirliğiyle Dünya Çölyak Farkındalık Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Dokumapark’ta 4 bin kişiye glutensiz aşure dağıtıldı.

Dünya Çölyak Farkındalık Günü etkinlikleri, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün katılımıyla Dokumapark’ta gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte ziyaretçiler müzik ve çeşitli aktivitelerle keyifli zaman geçirirken, 4 bin kişilik glutensiz aşure damakları tatlandırdı. Başkan Kocagöz, glutensiz aşure kazanının başına geçerek ikramı vatandaşlara kendi elleriyle yaptı.

Başkan Kocagöz etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kepez Belediyesi olarak biz sadece glutensiz aşure dağıtmıyoruz. Sessizlerin sesi olmak, görünmeyeni görünür hale getirmek için buradayız. Çölyak sadece bir hastalık değil, yaşam boyu dikkat ve özveri isteyen bir yaşam biçimi. Bu nedenle çölyaklı bireylerin ve ailelerinin ne denli özenli bir yaşam sürdüğünü çok iyi biliyoruz" dedi. Kocagöz ayrıca, önümüzdeki hafta belediye bünyesindeki Bi Dilim Kafe’de glutensiz ürünlerde indirim yapılacağının müjdesini verdi.

Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz ise, çölyaklı bireylerin özellikle çocukların bazı geleneksel tatlara yıl boyunca ulaşamadıklarını, aşurenin bu anlamda onlar için çok değerli olduğunu belirtti. Yılmaz, glutensiz ürünlerin ekonomik yük oluşturduğuna dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin dayanışma ve farkındalık adına büyük önem taşıdığını ve önümüzdeki hafta çölyak hastalarının glutensiz ürünlere indirimli ulaşabileceğini belirtti.