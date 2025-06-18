Düzce’de yol üzerinde dumanları görerek anız yangını olabileceğini düşünen ekipler, bahçede ateş yakanları görünce uyarılarda bulundu. Ekipler, "Dikkat edin" çağrısını yineledi.

Olay Kuzey Çevre Yolu Musababa kavşağınsa meydana geldi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgede anız yangınlarına karşı çalışmalar yürüttüğü esnada bir dumanın yolu kapladığını fark etti. Bölgede çalışma yaparak kısa süre içerisinde dumanın çıktığı bölgeyi belirleyen ekipler, köy içerisinde bir evin bahçesinden alevlerin çıktığını fark etti. Bahçe içerisinde kontrollü ateş yakılmasını gören ekipler, "Dikkat edin. Kurumuş otlar daha çabuk alev alır. Kontrol edin ve ateşi kaçırmayın. Otlar çok kuru rüzgardan kıvılcım sıçrayabilir. Yangın başka yerlere sıçrayabilir, kontrol edin" ifadelerini kullanırken, bahçe sahibi de dikkat edeceğini söyledi.