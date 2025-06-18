Samsun’un Bafra ilçesinde eğitim veren Bafra Anadolu Lisesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreniyle 283 öğrencisini gururla uğurladı. Bayrak ve flama teslim töreninden kep atma seremonisine kadar tüm geleneklerin yaşandığı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Tören, okul bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği programda günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

"Mezuniyet, geleceği şekillendirme cesaretidir"

Programda konuşan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "Lise eğitiminizi tamamlayarak yeni bir başlangıca adım atacağınız bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mezun olmak sadece bir son değil, aynı zamanda sorumluluk almak ve geleceği şekillendirmektir. Öğrencilerimizi bu noktaya getiren öğretmenlerimize ve destekleriyle her daim yanlarında olan velilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Okul birincisi Nahide Berra Sevinç konuştu, şilt çaktı

30. dönem mezunları arasında okul birincisi olan 12/A sınıfı öğrencisi Nahide Berra Sevinç’in duygulu konuşması büyük alkış aldı. Sevinç, daha sonra okul mezuniyet kütüğüne isminin yer aldığı şilti çakarak törende unutulmaz bir an yaşattı.

Bayrak ve flama devir teslimi

Mezuniyetin simgelerinden biri olan bayrak ve flama, 12. sınıf öğrencileri tarafından 11. sınıf öğrencilerine teslim edildi. Törenin en heyecanlı anı ise, geleneksel kep atma seremonisi oldu. Bafra Anadolu Lisesi emekli öğretmeni Mehmet Eser’in komutuyla öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Program sonunda sınıf öğretmenleri 283 mezun öğrenciye mezuniyet belgelerini takdim etti. Aileler çocuklarının bu özel gününde duygusal anlar yaşarken, bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Törene ayrıca, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Bafra Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Çelenk, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.