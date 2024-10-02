Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Belediye ekipleri Ballıca Mahallesi başta olmak üzere kilit parke taşı çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmalar çerçevesinde açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçenin genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek hızlı ve etkili çözümler üretmeye devam ediyoruz. Ballıca Mahallemizdeki kilit parke taşı çalışmamız, vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam sürmeleri adına attığımız adımlardan sadece biri. İlçemizin her köşesinde modern ve sağlam altyapı oluşturmak için tüm ekibimizle yoğun bir çaba içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.