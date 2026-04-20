Eskişehir'de 75 yaşındaki Burhan Akyol, her gün dükkanının önüne gelen onlarca güvercini özel olarak satın aldığı yemler ile besliyor.

Eskibağlar Mahallesi'nde bir çay ocağı işleten Burhan Akyol'un işletmesinin önüne her sabah güvercinler geliyor. Akyol, yıllardır özel olarak satın aldığı yemler ile güvercinlerin karnını doyuruyor. Kuşların sürekli dükkanına gelip gitmesinden keyif alan Akyol, bu sayede kendini köy ortamında gibi hissettiğini söyledi. Ayrıca, oluşan hoş manzara çayını içmeye gelen müşterilerin de beğenisini topluyor.