Tokat’ta düğünlerde silahla havaya ateş açanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

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Erbaa ilçesinde düğünlerde silahla havaya ateş açılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü operasyonda 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 19 adet şarjör ve 849 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA