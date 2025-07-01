DÜZCE(İHA) – Düzce’nin çiftlik köyünde düğünde havaya ateş 4 kişi jandarma ekipleri tarafından tespit edilirken 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Düzce’de jandarma ekipleri köylerde düğün merasimlerinde havaya ateş edenleri tek tek tespit ediyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Merkeze bağlı Çiftlik köyünde 29 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen bir düğün merasiminde silah ile ateş edildiği tespit edilmiştir. Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından 30 Haziran 2025 tarihinde söz konusu fiili gerçekleştiren 4 şahıs tespit edilerek Cumhuriyet Savcısının talimatıyla haklarında adli tahkikata başlanmış olup, olayda kullanılan 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Her yıl onlarca masum insanımız düğün, şenlik, kutlama ve gösterilerde sevincini silah ile gösteren kişilerin açtığı ateş sonucunda yaralanmakta, hatta hayatını kaybetmektedir. Kendi sevincinizi başkalarının gözyaşına çevirmeyin. Mutluluğa kurşun sıkmayın. Düzce İl Jandarma Komutanlığı asayişi ve huzurunun devamlılığını sağlamak maksadıyla vatandaşlarımızın desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı olma azim ve kararlığındadır" denildi.