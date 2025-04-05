Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda düğün konvoyunda araçtan havaya ateş açan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Reşadiye mahallesinde bir düğün konvoyundaki araçtan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği’nce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; araç ekiplerimizce tespit edilerek M.T. yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet şarjörü ile 13 adet fişek ele geçirildi.

M.T. gözaltına alınırken İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.