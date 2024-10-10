DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan, El-Avda ve Endonezya hastanelerindeki durumu kritik hastaları tahliye etmeye yönelik çabaların İsrail güçleri tarafından 2 gündür engellendiğini açıkladı. DSÖ’nün bölgede yaşanan sağlık krizinden “ciddi endişe duyduğunu” kaydeden Ghebreyesus, “İsrail’i kritik insani yardım misyonlarını kolaylaştırmaya ve ateşkes için çalışmaya çağırıyoruz” dedi.

İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan, El Avda ve Endonezya hastanelerine yönelik tahliye talebi bölgedeki sağlık krizini derinleştirirken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) konuya ilişkin açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı yazılı açıklamada, tahliyesi istenen 3 hastanedeki durumu kritik hastaları El Ahli ve El Şifa hastanelerine nakletmeye yönelik çabaların 2 gündür İsrail tarafından engellendiğini ifade etti. “Yarın için başka bir görev planlanıyor” diyen Ghebreyesus, “Kemal Advan ve El Avda hastaneleri kısmen işlevselliğini koruyor ancak malzeme sıkıntısı nedeniyle zorlanıyor. Endonezya hastanesi ise artık hizmet veremiyor ve hastaları kabul edemiyor” ifadelerini kullandı.

“DSÖ ciddi endişe duyuyor”

Ayrıca Gazze’deki As-Sahabah hastanesine yakıt, kan üniteleri ve tıbbi malzeme ikmali için yapılması planlanan bir misyonun da engellendiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, “Son 12 aydır devam eden çatışmalar, hastanelerin etrafındaki zorunlu tahliyelerin ve çatışmaların hastalar, sağlık çalışanları ve sağlık altyapısı üzerinde ne gibi felaketlere ve tehlikelere yol açabileceğini göstermiştir” dedi. DSÖ’nün bölgede yaşanan sağlık krizinden “ciddi endişe duyduğunu” kaydeden Ghebreyesus, “İsrail’i kritik insani yardım misyonlarını kolaylaştırmaya ve ateşkes için çalışmaya çağırıyoruz” dedi.