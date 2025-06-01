Ege Denizi’nin uluslararası sularında ve İzmir’in Menemen ilçesi Dumanlı Dağında gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, yapılan bilgilendirme brifingiyle başladı.

Ege Denizinde ve İzmir’de gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızı-2025 Arama Kurtarma Tatbikatı, Konak Orduevinde yapılan bilgilendirme brifingiyle başladı. Ege Ordusu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tankçı Albay Özgür Umut Şenduran tatbikat hakkında bilgiler verdi. Tatbikatın ilk aşaması yarın Ege Denizinde gerçekleştirilecek. Hava şartlarına göre Ege Denizi’nin uluslararası sularında, İskiri ve İpsala adalarının arasında kalan bölümde veya Sakız ile Midilli adalarının arasında kalan bölümde, senaryoya göre batan ve yanan bir ticari geminin yardım talep etmesi üzerine gemide bulunan kazazedelerin kurtarılması için harekete geçilecek.

11 gözlemci yer alacak

Tatbikatın ikinci aşaması ise 3 Haziran Salı günü İzmir’in Menemen ilçesi Dumanlı Dağında gerçekleştirilecek. Anadolu Yıldızı-2025’in kara safhasında, bu kez kaybolan dağcılar için harekete geçilecek. Senaryo gereği dağa tırmanış yapan bir dağcı grubunun kaybolduğu bilgisi üzerine arama kurtarma harekatı başlatılacak. Kurtarılan dağcılar sağlık tesisine götürülecek. İlk safhaya Kara Kuvvetleri’nden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri’nden 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri ve nakliye uçağı, Deniz Kuvvetleri’nden 1 fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 arama kurtarma uçağı, 2 arama kurtarma helikopteri ve iki arama kurtarma gemisi katılacak.

Tatbikatta 11 ülkeden 11 gözlemci de hazır bulunacak.