Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kıvılcım Özsaraç, yaz aylarında güvenle uygulanabilecek estetik ve kozmetik işlemler hakkında bilgiler vererek, "Güneşin cilde etkilerinin arttığı bu dönemde, bazı işlemler ertelenmeli; bazıları ise tam da bu mevsim için biçilmiş kaftan" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kıvılcım Özsaraç, yaz aylarında güvenle uygulanabilecek estetik ve kozmetik işlemler hakkında bilgiler verdi. Yaz aylarında güneş ışınlarının yoğunluğu, bazı estetik işlemler için risk oluşturabileceğini ve tüm uygulamaların yasak olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Uzm. Dr. Kıvılcım Özsaraç, yazın rahatlıkla yapılabilecek işlemleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları özetleyerek, "Botoks ve hyaluronik asit dolgular, invaziv olmayan ve yazın da güvenle uygulanabilen işlemler arasında yer alıyor. Güneşe maruz kalmak işlemin etkisini azaltmaz; ancak uygulama sonrası 24 saat boyunca aşırı sıcak, sauna ve doğrudan güneşten kaçınılması öneriliyor" dedi.

Hydrafacial Yönetiminin tatil sonrası cilt yenilemek isteyenler için ideal bir yöntem olduğunu aktaran Özsaraç, "Hydrafacial, cildi derinlemesine temizleyip nemlendirerek yazın yorulan cildi canlandırır. Kimyasal soyucu içermediği için güneşli günlerde de güvenle yapılabilir. Özellikle tatil sonrası cilt yenilemek isteyenler için ideal bir yöntemdir" ifadelerini kullandı.

Özsaraç, saç dökülmesi, cilt lekeleri ve cilt yenileme için hyaluronik asit içeren mezoterapi uygulamalarının etkili bir çözüm olduğunu belirterek, "Vitamin, mineral ve hyaluronik asit içeren mezoterapi uygulamaları; saç dökülmesi, cilt lekeleri ve cilt yenileme için etkili bir çözümdür. PRP (Platelet Rich Plasma) ile birlikte uygulandığında etkisi artar. Yazın uygulanmasında sakınca yoktur, ancak güneş koruyucu kullanımı mutlaka gereklidir" ifadelerine yer verdi.

Hafif Peeling Uygulamaları ve BBL Lazer hakkında da bilgiler veren Dr. Özsaraç, "Yaz aylarında güçlü kimyasal peelingler önerilmese de, laktik asit gibi daha nazik içeriklerle yapılan yüzeysel peelingler uzman kontrolünde güvenle uygulanabilir. Burada en önemli nokta; yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanımı ve cildin güneşten korunmasıdır. Son yılların popüler uygulamalarından biri olan BBL lazer, "gençlik aşısı lazeri" olarak bilinir ve cilt tonu eşitsizlikleri, güneş lekeleri, ince kırışıklıklar gibi birçok sorunda etkilidir. IPL teknolojisinin daha gelişmiş bir versiyonudur. ‘cildin bronzlaşmamış olması, işlem sonrası doğrudan güneşe maruz kalmamak, Yüksek korumalı güneş kremi kullanmak, işlem öncesi ve sonrası cilt bakımını ihmal etmeme’ faktörleri ise yazın uygulanabilirliği yönünden sıralayabiliriz diğer yandan yazın BBL lazer yaptıracak kişilerin mutlaka uzman kontrolünde hareket etmesi ve işlem sonrası en az 1 hafta doğrudan güneşten kaçınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yaz aylarında işlem yaptırmak isteyenlere uyarı ve tavsiyelerde bulunan Dr. Özsaraç, "Yaz aylarında cilt daha hassas hale gelir. Bu nedenle işlem seçimi kadar, öncesinde ve sonrasında yapılacak bakım da son derece önemlidir. Özellikle lazer ve ışık temelli işlemlerde güneşten korunmak kritik öneme sahiptir. Güneş koruyucu kremler 2-3 saatte bir yenilenmeli; bronz tene lazer işlemleri yapılmamalıdır, aksi takdirde kalıcı cilt lekeleri oluşabilir. Yaz döneminde botoks, dolgu, mezoterapi gibi minimal invaziv uygulamalar güvenle yapılabilir. Ancak fraksiyonel lazer ve derin kimyasal peelingler için sonbahar ve kış aylarını beklemek gerekir" diye konuştu.