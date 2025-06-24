Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından "Kütahya ve Kitap Kültürü" başlıklı panel düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Cumhuriyetin 100. Yılı’nda 100 Kitap projesinde görev alan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda düzenlenen panele, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Cumhuriyetin 100. yılı anısına hayata geçirilen 100 Kitap projesinin başarıyla tamamlandığını belirterek, bu başarının panel gibi bilimsel etkinliklerle taçlandırılmasının önemine değindi. Katkı sunan akademisyenlere teşekkür eden Kızıltoprak, üniversitenin kültürel ve bilimsel üretime katkılarını sürdüreceğini vurguladı.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan üstlenirken, konuşmacılar arasında yer alan Prof. Dr. Hilmi Günay, Kütahya’nın tarihi süreçteki kültürel mirası ve kitap geleneği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ali Çelik ise bölgedeki okuma alışkanlıklarının zaman içindeki değişimine ışık tuttu.

Programın sonunda, Cumhuriyetin 100. Yılı’nda 100 Kitap projesine katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.