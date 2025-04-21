Kayseri’de yaşayan down sendromlu Samet Balcı, büyük bir özveriyle hazırlandığı Türkiye Özel Sporcular Judo Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak büyük sevinç yaşadı.

Kayseri’de yaşayan 26 yaşındaki down sendromlu Samet Balcı, 5 yıl önce Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ile tanıştı. Burada judo ile tanışan ve spora ilgi gösteren Balcı, kısa süre içerisinde kendini geliştirerek, hedef büyüttü. Kulübün sosyal tesislerinde hazırlıklarını tamamlayan ve kısa süre içerisinde kendisini geliştirerek Türkiye Özel Sporcular Judo Türkiye Şampiyonası’na katılan Balcı, büyük sevinç yaşadı. Rakiplerini bir bir yenerek altın madalya kazanan ve şampiyon olan Samet, büyük bir mutluluk yaşadı. Şampiyonluğun ardından çalışmalarına hız kesmeden devam eden özel ihtiyaçlı Samet, engeline aldırış etmeden olimpiyatlara katılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Samet Balcı: "Hedefim judoda milli takıma girmek"

En büyük hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Samet Balcı, "Ben Kocasinan Belediyesi’nin spor takımına gidiyordum. Arkadaşımla şakalaşırken hocam baktı ve yeteneğimi gördü. Seni judoya başlatalım dedi ve beni buraya getirdi. Burayı gördüm ve zaten başarmak istiyordum. Bana destek çıkan Uğur hocama teşekkür ederim. Benim üzerimde büyük desteği olan hocalarımdan biri de Seher hocamdır. Çünkü ikisi ortak spor dalı ile ilgileniyorlar. Ben hayatımda hiçbir şey istemedim, sadece Türkiye birinciliği istiyordum. Bu hedefime de ulaştım. Bundan sonraki hedefim de judoda milli takıma girmek. Arkadaşlarımı da buraya bekliyorum. Çünkü burada hem eğleniyoruz, hem oyunlar oynuyoruz, hem de antrenmanlar yapıyoruz. Bütün arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Seher Öztürk: "Hedefimiz, daha çok özel sporculara ulaşmak"

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Judo Antrenörü Seher Öztürk ise; "Yaklaşık 20 yıldır judo ile uğraşıyorum ve Samet’i de Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü adına yarıştırıyorum. Samet buraya geldiğinde çok çekingen bir çocuktu, içine kapanıktı. Buraya gelmeden 7 ay öncesinde sosyalleşti arkadaşları ile beraber. Antrenmanlarda daha iyi verim almaya başladık. Kendisiyle sosyalleşerek, oyunlar oynatarak arkadaşlarıyla iletişimini güçlendirdik, sporunu güçlendirdik. Türkiye Şampiyonası’na hazırladık. 21 Mart’ta Ankara’da yapıldı Türkiye Şampiyonası özel sporcular adına. Samet orada Türkiye birincisi oldu. Umarım seneye de milli takımımızda olur. Hedeflerimiz de daha çok down sendromluya, özel sporculara ulaşıp daha çok katkıda bulunmak. Onlara daha çok destek vermek. Milli takımlara ve müsabakalara hazırlamak. Samet’in birinci olması benim ona ilgimi daha çok arttırdı. Bu alanlarda özel sporculara ilgimi daha çok arttırdı. Onların da artık bir şeyler yapabileceğini, hayata karışabileceklerini, sosyalleşebileceklerini gösterdi. Anne ve babalara şunu söylüyorum; çocuklarınızı evde kapatmayın. Spora ulaştırın. Buraya getirsinler, bizim kapımız herkese açık. Diğer öğrencilerimiz de bunu çok olumlu karşılıyorlar ortak antrenmanda. Spora başlatsınlar. Sadece judo değil, diğer spor alanlarında da bir adım atsınlar istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Özel Sporcular Antrenörü Uğur Arı da yaptığı açıklamada, "Biz, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü olarak 2021 itibariyle özel sporcularla ilgili branşlarımızı açtık. Bunun neticesinde Kayseri civarında taramalar yaptık. Bunlar sonucunda da Samet de diğer sporcularımızdan bir tanesiydi. Samet’le daha önce futsal antrenmanlarıyla devam ettik ama Samet’in judoda daha başarılı olabileceğini değerlendirip judo antrenmanlarına getirdik. Burada da hocalarımızın sayesinde yeterli eğitimi aldıktan sonra Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Orada da 3 sporcuyu yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Bizi ve Kayserimizi gururlandırdı. Biz bu anlamda Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a bize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Bizim önümüzü açtı ve biz de o yolda devam ediyoruz" şeklinde konuştu.