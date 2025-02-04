Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi (DOSKİM) projesinde bir aşama daha tamamlandı. İş Merkezi için Düzce Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan teknik çizimlerle ilgili Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar’ın ev sahipliğinde fikir alış verişi yapıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen istişare toplantısına Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar’ın yanı sıra Meclis Başkan Yardımcısı Metin Topal, Meclis Üyesi Görkem Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş ile paydaş kurumların yetkilileri katılım sağladı.

Toplantıda, daha önce arsa tahsisi yapılan alan için çizilen mimari projenin akabinde Düzce Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından çizimleri yapılan teknik çizimler incelenerek konuyla alakalı fikir alış verişinde bulunuldu.