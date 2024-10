MÜSİAD ( Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ) Yatırım Üst Kurul Üyesi , DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ) de Türkiye - Hindistan İş Konseyi Başkan Yardımcısı , İş İnsanı ve Yazar Tevfik Dönmez yeni kitabı ile İş Dünyasına ve okurlarına yeni ufuklar açıyor.

Tevfik Dönmez , kendi deyimiyle 12 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olarak adlandırdığı '' İşin Hilesi Dürüstlüktür - İş Dünyasında Başarmanın Gücü '' adlı kitabının Çıra Yayınları tarafından yayımlandığı müjdesini verdi.

Tazar ve İş İnsanı Dönmez kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada , '' Güzel ve heyecan verici bir haberi paylaşmak isterim. 12 yıllık ve titiz bir çalışmanın ürünü yeni kitabımız “İşin Hilesi Dürüstlüktür-İş Dünyasında Başarmanın Gücü” Çıra Yayınları’ndan çıktı.

Bu kitap 7’den 77’ye herkesin profesyonel, sosyal ve iş ortamlarında “Nasıl” larının kör noktalarını konu almaktadır. Kör noktalarımızı bilmek kendimizi tanımaktır...

Yunus Emre'nin dediği gibi ;

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsin, Ya nice okumaktır? '' dedi.

So excited that my new book, The Key To Success “Honesty” , published by #ÇıraYayınları now available for purchase:

https://www.cirakitap.com/isin-hilesi-durustluktur