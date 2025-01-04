Kocaeli’de dolandırıcılık ve yağma suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında "Gece vakti yağma" suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.G. (34), ile "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.A. düzenlenen operasyon ile dün yakalandı. İfadeleri alınan hükümlüler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.