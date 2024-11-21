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Afyonkarahisar’da dolandırıcılık suçundan aranan şahıs jandarmanın operasyonu ile Afyonkarahisar kent merkezinde yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada T.D. isimli şahsın dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: iha