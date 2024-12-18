Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın adını kullanarak iş adamlarından para talep eden dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, kolay paranın peşine düşen ve sınır tanımayan dolandırıcılar bu kez de Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın adını kullandı. Candan’ın adını kullanan dolandırıcılar, iş adamlarından para talep etti. İhtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacağı bahanesiyle iş adamlarından para talebinde bulunan dolandırıcılarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşlar uyarılarak, "Belediye Başkan Yardımcımız Turhan Candan’ın isminin kullanılarak, ihtiyaç sahibi ailelere tekerlekli sandalye alınacağı bahanesiyle para toplamaya çalışan kişilerin olduğu tespit edilmiştir. Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerinin isimleri vasıtasıyla vatandaşlarımızdan para talepte bulunanlara itibar edilmemesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.