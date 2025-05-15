Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hafta sonundan bu yana mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları 2 bin metrenin üzerindeki yaylalarda kar yağışının görülmesine neden oldu.

Mayıs ayında sıcaklık değişimi ile birlikte sahil kesimlerinde yaşanan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin’in 2 bin metre rakımın üzerindeki yaylalarında kar yağışı görülüyor.

Kar yağışından 2 bin 300 rakımdaki Trabzon’un Köprübaşı ilçesindeki Taşlı Yaylası da nasibini alırken, yayla yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının yaşandığı yayladaki turistik tesis işletmecilerinden Rafet Hancı (60) o anları "Sabah 07.30 gibi kar yağışı başladı ve devam ediyor. Kara yakalandık. Ayıya karşı da tedbirimizi aldık, kocaoğlan burada" diyerek cep telefonu kamerası ile kayda aldı.