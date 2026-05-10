'Doğa Kocaeli' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen doğa yürüyüşü ilgi gördü. Toplam 10 kilometrelik orta zorluk seviyesine sahip parkurda yürüyen katılımcılar, zaman zaman etkili olan yağmur altında rotayı başarıyla tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Ayvazpınarı-Kazıklıbel Doğa Turizmi Parkuru Yürüyüşü' organize edildi. Gölcük sınırlarında gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler, toplam 10 kilometrelik orta zorluk seviyesine sahip parkurda yürüdü.

Yağmur geçişleriyle birlikte canlanan bitki örtüsü parkurun doğal güzelliğini daha da belirgin hale getirdi. Etkinlik, doğa yürüyüşü tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklıları için de renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli'nin doğal zenginliği gün yüzüne çıkıyor

Marmara Bölgesi'nin öne çıkan doğa rotalarından biri olan Ayvazpınarı-Kazıklıbel Doğa Turizmi Parkuru, Kocaeli'nin sahip olduğu doğal zenginliğin arasında yer alıyor. Geniş orman dokusu, temiz hava koridoru ve farklı zorluk seviyelerine hitap eden yapısıyla dikkat çeken parkur, doğa yürüyüşü tutkunlarına yılın her döneminde farklı deneyimler sunuyor.

Hayata geçirilen 'Doğa Kocaeli' projeleri ile kentin doğal değerlerinin daha görünür hale getirilmesi ve doğa turizminin geliştirilmesi de hedefleniyor.