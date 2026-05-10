Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' unvanına sahip olan deri işleme sanatçısı Yasemin Akbulut, 13 yıllık birikimini yıl sonu sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), bu yıl 'Biz Birlikte Türkiye'yiz' temasıyla kapılarını açan yıl sonu sergisi el emeği eserlere ev sahipliği yapıyor. Serginin en çok dikkat çeken çalışmalarından biri ise deri işleme sanatçısı Yasemin Akbulut'un Selçuklu motifleri ve rumi desenlerle hazırladığı özel eser oldu.

Yaklaşık 13 yıldır deri sanatıyla ilgilendiğini belirten Akbulut, 2018 yılında aldığı unvanla memleketi Kocaeli'de dericiliği yaşatmaya ve dünyaya tanıtmaya çalıştığını söyledi.

'Deriyi hayatın her alanında kullanabiliyoruz'

Deri üzerinde dövme ve rölyef kabartma teknikleri kullandıklarını anlatan Akbulut, derinin kullanım alanlarının çok geniş olduğunu vurgulayarak, 'Çantalardan aksesuarlara, kıyafetlerden duvar tablolarına kadar deriyi hayatın her alanında değerlendirebiliyoruz. Hatta runner olarak yaptığımız bir ürünü duvar halısına dönüştürebiliyoruz' dedi.

Sergi için hazırladığı eserde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki değerlerden ilham aldıklarını ve bu çalışmanın daha büyük projelerin ön hazırlığı niteliğinde olduğunu belirten Akbulut, şunları kaydetti:

''Biz Birlikte Türkiye'yiz' teması kapsamında gönlümüzden geleni yaptık. Selçuklu motifleri Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bir miras. Rumi desenlerle çalışmayı taçlandırdık. Bu motifler adeta bir güneş gibi Türkiye'nin üzerine doğuyor ve güçlü bir ülke olduğumuzu simgeliyor. Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının merkezde yer aldığı tasarım; merhamet, sabır, şükür ve sadakat gibi değerleri temsil ediyor.'

Kentin kültürel kimliğine önemli katkılar sunan KO-MEK'in imkanlarına da değinen Akbulut, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmaktan gurur duyuyorum. Tüm imkanlar bize sunuluyor, herkes gönülden destek oluyor. KO-MEK ailesinde olmaktan gerçekten çok mutluyum' ifadelerini kullandı.