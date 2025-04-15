Nizip Belediyesi, ilçedeki engelli 2 vatandaşa akülü ve manuel sandalye hediye etti.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın öncülüğündeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan engelli vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Korucak Mahallesi sakini İslim Kahraman ile Köseler Mahallesi sakini Güldeniz Kılıç’ın uzun süredir kurduğu hayaller gerçek oldu. Başkan Doğan’ın talimatıyla harekete geçen ekipler, İslim Kahraman’a akülü sandalyesini, Güldeniz Kılıç’a ise manuel sandalyesini teslim ederek, onların yaşam kalitelerini artırmalarına ve hayallerine doğru özgürce ilerlemelerine imkan sağladı.

Her iki vatandaş da Nizip Belediyesi’nin bu anlamlı desteği sayesinde artık daha özgür hareket edebileceklerini ve sosyal hayata daha aktif katılabileceklerini dile getirdiler. Başkan Ali Doğan ise yaptığı açıklamada, "Bizler, her bir vatandaşımızın hayatına dokunmak, onların yanında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İslim teyzemizin ve Güldeniz kardeşimizin hayallerini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduk. Engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, onların sosyal hayata katılımlarını desteklemek bizim öncelikli görevlerimizden biridir. Bundan sonra da ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.