BURSA (İHA) – Bursa’nın önemli projelerinden biri olan Doğancı Tüneli, Temmuz ayında hizmete açılıyor. Orhaneli ilçesini Bursa’ya bağlayan 2 bin 344 metrelik tünel, ulaşımı 15 dakikadan 3 dakikaya indirmesinin yanı sıra, trafik güvenliğini de üst düzeye çıkarmış olacak.

Bursa’nın dağ ilçelerinin merakla belediği Doğancı Tüneli’nde geri sayım başladı. Temmuz ayında hizmete girecek olan tüneldeki çalışmalar yüzde 99 oranında bitti. Toprak kaymaları, çökmeler ve ikmal ihaleleri gibi sebeplerden dolayı uzun süredir inşaatı devam eden Doğancı Tüneli’nde sona gelindiğini ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Bu tünelimiz sadece yolu kısaltmakla kalmayacak. Özellikle dağ bölgesine gelen hatlardaki trafik güvenliği de önemli ölçüde sağlamış olacak. Çok şükür bugün artık yüzde 99 seviyesine geldik. Temmuz ayı içerisinde de açılışını planlıyoruz. Tünelin asfaltlama çalışmaları bitmiş durumda. Fiziki olarak yapılması gerekenler de bitmiş durumda. Son kat asfaltları kaldı ve ardından havalandırma sistemi ve elektrik sistemiyle beraber süreçleri de bitirmek üzereyiz. Yaklaşık bu tünelimiz 2 bin 344 metre uzunluğunda. Aslında tünelimiz bin 980 metreyle başlamıştı. Ama buradaki jeolojik olaylardan sonra ister istemez, bazı kayma olayları ve güçlendirmeyle ilgili hususlardan dolayı ilave inşaatlar yapmaya ihtiyaç duyuldu" dedi.

"Barajın da güvenliğini sağlamış olacağız"

Başkan Davut Gürkan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Barajın tam üstünden geçen bir trafik hattımız vardı. Bu tünelle beraber biz baraj yolunu kullanmaktan imtina etmiş olacağız. Artık baraj yolu kullanılmamış olacak. Belki güvenlikli olan büyük ağır vasıtalar var. Tünellere girme yasağı olanlar. Onlar belki orayı kullanmak zorunda kalacak. Ama normal trafiğimiz artık tünelden geçeceği için baraj hattı üzerinden kullanmayacak. Aynı zamanda barajında da güvenliğini ihdas etmiş olacağız. Çok şükür. Bu tünelin bitmesiyle beraber dağ bölgesinin ekonomisiyle birlikte hem de bu yöreye geliş gidişleri de çok daha kolay, çok daha güvenli ve çok daha emniyetli bir şekilde sağlanmış olacak."

İnceleme gezisinde yer alan AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Refik Özen ve Mustafa Yavuz da, "Yol, medeniyettir, düşüncesiyle hareket edildiğinde sadece burada dağ bölgesine dair planlanan kamu hizmetlerinin yanında bu tünelle birlikte özel sektöründe dağ yöresinde ciddi anlamda katkı koyacağını ve yöremizin bu anlamda çok daha güzelleşeceğini düşünüyoruz. Dağ bölgemiz, Bursa ve Türkiye açısından bir cazibe merkezi haline gelecek. Uludağ’ın arka yüzünde çok güzel bir alandır. Tarımsal ve kırsal turizm açısından, önemli bir bölgemizdir. İnşallah yöreye büyük bir katkıda bulunacak. Türkiye’nin en zor ikinci tünellerinden bir tanesini bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yamaç tüneli açmak gerçekten zor. Ama biz bunu başardık, başarıyoruz. O çerçevede de emeği geçenlere ben yürekten teşekkür ediyorum. Daha yapacak çok işimiz var. O çerçevede gerek hızlı tren olsun, gerek Emek Şehir Hastanesi olsun, Bursa’nın bu anlamdaki bu mega projelerini de yine takip edip inşallah en kısa sürede tamamlamış olacağız" şeklinde konuştular.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Bu yapı Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık için hem zaman anlamında, hem vakit anlamında ciddi anlamda bir tasarruf sağlayacak. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekillerimiz, il başkanımız ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.

Tüneldeki yapılan incelemelerin ardından AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz, Osman Mestan, Refik Özen, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları Bursa-Keles arası Çaybaşı köyü geçişinde yapılan çevre yolunda da incelemelerde bulundu. Çaybaşı mahallesinin geçişini rahatlatacak olan yolda birkaç düzenlemenin yapılacağını ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Burası da yakın bir zaman içerisinde faaliyete geçti. Keles yolu üzerinde trafiği güvenlik açısından sıkıntıya sokan bir bölgedeyiz. Yaklaşık 41,7 kilometrelik Keles yolu inşaatının asfaltlamalarının şu ana kadar 15,3 kilometresini kara yollarımız asfaltlamış durumda. Burada da, Çaybaşı Köyü’nün içerisinden geçen yolun tahliye edilerek neredeyse bir çevre yolu yapılmış oldu. Bu çevre yolu 1,3 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Hem trafik güvenliğini hem can güvenliği sağlama açısından önemliydi. Yıllardan beri bunlarla alakalı talepler geliyordu. Çok şükür milletvekillerimizle beraber belediye başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın talebini Ulaştırma Bakanlığı programlarına dahil etti ve nihayeti gerçekleşmiş oldu. Şu anki sistemde güvenliği sağlamak adına köyün girişine ve çıkışına sinyalizasyon sistemi kurularak burada güvenliğin sağlanması isteniyor. Çünkü köyün doğu ve batı bölgesi tarafına baktığımız zaman tarım aletlerinin geçişi ve hayvanların geçişiyle alakalı da emniyeti sağlama ihtiyacı vardı. Bunun üzerinde de karayollarımız çalışıyor" dedi.