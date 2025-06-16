Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen akademi eğitimlerinde bahar dönemi sona erdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen akademi eğitimlerinde bahar dönemi sona erdi.

6 FARKLI BRANŞTA 173 KURSİYER EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI

Atölyeler, Hüsn-ü Aşk Okumaları, Mimarlık, Tarih, Mesnevi Okumaları, Felsefe ve Sinema olmak üzere 6 farklı branşta gerçekleşirken, zengin içeriklerle sanata ve edebiyata ilgi duyan 173 kursiyer 8 haftanın sonunda eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamış oldu.

EDEBİ VE KÜLTÜREL YOLCULUK

Türkiye’nin önde gelen akademisyen ve ilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen kurslarda, Mesnevi Okumaları Prof. Dr. Sezai Küçük, Hüsn-ü Aşk Okumaları Ercan Yılmaz,

Mimarlığın İz ve İşaretleri: Süreklilik ve Yorum Celaleddin Çelik, Yedi Bilgelik Okulu: Felsefe Atölyesi Doç. Dr. Enis Doko, Tarih Atölyesi: Kurucu Değerler Prof. Dr. Haşim Şahin ve Dünya Sinema Tarihi Atölyesi Dr. Doğuşcan Göker tarafından gerçekleştirildi.

ENTELEKTÜEL BİRİKİM

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, eğitimlere katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek, “8 haftalık akademi eğitimlerimizi dolu dolu geçen bir sürecin ardından geride bıraktık. Alanında uzman akademisyenlerin konuk olduğu akademi eğitimlerimiz, 6 hafta boyunca sanatın, edebiyatın, sinemanın, felsefenin, tarihin derinliklerine uzanan bir yolculuk oldu. Toplumumuzun kültürel ve entelektüel birikimini zenginleştirmek, farklı disiplinlere dair farkındalığı artırmak ve katılımcılarımızı düşünsel bir yolculuğa davet etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Akademi inşallah yeni dönemde de kaldığı yerden devam edecek” dedi.