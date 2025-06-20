Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçe genelinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Asfalt çalışmasının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Başkan Doğan, ilgili birim müdürleriyle birlikte sahayı gezerek yürütülen çalışmaların detayları hakkında bilgi aldı. Sürdürülen asfalt serim çalışmalarına dikkat çeken Doğan, yürütülen hizmetin hem ulaşım güvenliği hem de yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ali Doğan, "Adım adım, sokak sokak ilçemizi yeniliyoruz. İlçemiz genelinde belirlenen plan ve program doğrultusunda sıcak asfalt çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Daha konforlu, daha güvenli ve daha modern yollar için gece gündüz sahadayız. Çünkü biz biliyoruz ki: Bu şehir, hizmetin en iyisini ve en güzelini hak ediyor" dedi.

Belediye ekiplerinin yoğun bir tempoyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, ilçedeki birçok mahalle modern asfaltla buluşturulurken, yol güvenliği ve sürüş konforu da artırılıyor.

Menderes Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde devam eden asfaltlama çalışmalarının, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracağı ve ulaşımda kaliteyi artıracağı kaydedildi.