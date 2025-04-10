Türk doğaltaşının vitrini Marble İzmir – 30. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Değişik Doğaltaş Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Doğaltaşa tasarımla değer katan yarışmayla sektöre yeni yetenekler kazandırıldı. İZMİR (İGFA) - İzmir fuarcılığının gururu Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 30. kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 9 – 12 Nisan 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında yapılan 7. Uluslararası Değişik Doğaltaş Tasarım Yarışması da ödül töreni ile sona erdi.

Katma değeri yüksek ürünlerle Türk doğaltaşının piyasa değerini artırmayı hedefleyen ve bu yıl ‘mobilya’ temasıyla düzenlenen yarışmada, genç yetenekler doğaltaşlardan üretilen eşyalar tasarladı. Akademisyenlerden tasarımcılara ve sektör profesyonellerine kadar birçok önemli ismin yer aldığı jüri tarafından tasarımcı adaylarının doğaltaş kullanarak oluşturdukları 892 proje arasından 25 proje finale kalarak üretildi. Fuarın ilk gününde kazananlara ödülleri verildi. Birbirinden farklı tasarımla hayata geçirilen ve fuarda sergilenen eserler büyük ilgi gördü.

İLK ÜÇE GİRENE PARA ÖDÜLÜ

Kazananlar, ödül töreninden 20 dakika önce belli oldu. Yarışan 25 tasarım ürün arasından "Birinci, İkinci ve Üçüncü" seçildi. Yarışmada birinci, FİDES projesiyle Nisa Nur Gülmez ve Zeynep Bakırcı oldu. Gülmez ve Bakırcı Nevşehir’in tarihi Kaymaklı bölgesinden ilham alarak, Kaymaklı’nın özgün ve organik yapısını yansıtan bir form oluşturdu ve bu formu modern, işlevsel kent mobilyasına dönüştürdü. Birinciler 150 bin liralık ödülü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan verdi. İkinci saat dilimlerinden ilham alarak, çeyrek, yarım ve tam saatlerin zamanı somutlaştırdığı 3 parçalık sehpadan oluşan Tempora projesiyle Sıla Çelik, 100 bin liralık ödülün sahibi oldu. Ödülü İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu verdi. Yarışmada üçüncülük ödülünü ise PD adını verdikleri çeşitli doğaltaşların katmanlarından oluşan komodin projesiyle Karolina Kubala ve Maria Jaworska aldı. 50 bin liralık ödülü, Tüm Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek verdi.

ÖZEL ÖDÜLLER DAĞITILDI

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yurt Dışı Fuar Katılım Ödülü'nü, Velo adlı projesiyle Doğa Çeşme aldı. Tatil Ödülü'nün birini Sonsuz adlı projesiyle Ayşenaz Yazıcı ve Gözde Gündoğdu aldı. Diğerini ise Marblok projesiyle Tuğçe Sevcan Gördün ve Muhammet Taha Yılmaz kazandı. Üniversite Özel Ödülü'nü Gazi Üniversitesi aldı. Yarışmada firma özel ödülleri de dağıtıldı.

17 FİRMA ÜRETİM SÜRECİ İÇİN DESTEK VERDİ

Yurt dışı başvurularıyla uluslararası boyut kazanan yarışmaya, bu yıl Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin yanı sıra 12 ülkeden 66 üniversitenin 892 öğrencisi başvurdu. 25 proje; Alimoğlu Afyon, Alimoğlu İzmir Mermer&Granit, Başaranlar, Ebla Stone, Ege Anti Mermer, Çizgi Mermer, Golder, Goldmer, Gürmas Gürel, İz Granit, Kar Maden, Laodikya, Marble Shop, Mercan Tasarım, Megamer, Naçev ve Sirmersan firmaları tarafından üretildi.