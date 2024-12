Sivas’ta yaşayan İbrahim Kozan, geri dönüşüme farklı bir boyut kazandırarak doğal çekirdeklerden kolye, tespih, takı, ve bileklik yapıyor. El emeği ve doğal olan bu ürünler oldukça dikkat çekiyor.

Sivas kent merkezinde yaşayan İbrahim Kozan, yaklaşık 7 yıldır ahşap oymacılığıyla uğraşıyor. Arkadaşının kendisine hediye ettiği bir bileklikle ahşap oymacılığına başlayan Kozan, şimdilerde doğal atıklardan yaptığı bileklik, takı ve kolyelerle adından söz ettiriyor. Kozan; zeytin, şeftali, hurma ve iğde çekirdeğinin yanı ceviz kabuklarını adeta sanata dönüştürüyor. Çöpe gidecek olan çekirdekleri toplayıp güzelce temizleyen Kozan, zımpara kullanarak uzun uğraşlar sonucu çekirdekleri bir bir sabırla işleyerek, el yapımı; tespihler, kolyeler, takılar ve bileklikler üretiyor. Elde edilen bu ürünler hem estetik görünümleri hem de çevreci yaklaşımlarıyla ilgi görüyor.

Ürünlerin doğal olması ilgi görüyor

İbrahim Kozan, el emeği ürünlerinin doğal olması nedeniyle ilgi gördüğünü söyleyerek, “Ahşaba karşı özel bir ilgi duyuyordum. Bu bileklikleri de bir arkadaşımın bana bileklik hediye etmesi üzerine başladım. Arkadaşımdan gördüm ve benim de yapabileceğimi düşündüm. İlk olarak eşime zeytin çekirdeğinden güzel bir bileklik hazırladım. Daha sonra zeytin çekirdeğinden başka hangi çekirdekleri kullanabilirim? Değerlendirebilirim diye düşündüm. İğde çekirdeğinin de deseni çok hoşuma gitti. Daha sonra iğde çekirdeğinden, hurma çekirdeğinden, zeytin çekirdeğinden ve şeftali çekirdeğinden bileklikler, kolyeler ve tespihler yapmaya başladım. 40 yaşından sonra ben bu işe başladım. Yaklaşık 6-7 yıldır doğal çekirdeklerden takı, kolye ve tespihler yapıyorum. İnsanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle de malzemelerin doğal olması, insanlar tarafından da hoş bir şekilde karşılanıyor” diye konuştu.

“Her çekirdeğin kendine has desenleri var”

Ürünlerin doğal ve ahşap olması, sakinleştirici bir özelliğe sahiptir. Hepimiz sabah kahvaltılarımızda zeytin yiyoruz. Çekirdeğini de çöpe atıyoruz. Biz bunu değerlendirelim istedik. Güzel ürünler ortaya çıktı. Her çekirdeğin kendine has desenleri var. Çekirdekleri ilk olarak posasından ayırmak amaçlı suda kaynatıyorum. Daha sonra kurumaya bırakıyorum kuruduktan sonra uçlarını zımparayla zımparalıyorum. Sabır isteyen yorucu bir süreç. İki tarafını da zımparaladıktan sonra küçük el matkabıyla çekirdeğin uç kısmından deliyorum. Daha sonra talebe göre bileklik, tespih veya kolye haline getiriyorum. Doğal olduğu için herhangi bir boya kullanmıyorum, parlaklığını ve korumasını için zeytinyağında bekletiyorum. İnsanların ilgi göstermesi beni cesaretlendiriyor. Bu işe devam ettirmeye çalışıyorum. Türkiye’nin her tarafına bu el emeği ürünleri kargoyla gönderiyorum. Alanlar kişiler tekrardan ellerinde gördükleri zaman beğendiklerini ifade ediyorlar” dedi.