İzmir’de bir çiftlik baskınında ele geçirilen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alınan yavru aslan Pars, sürüye salındı ve diğer aslanlar tarafından öldürüldü.

İzmir’in Torbalı ilçesinde mart ayında yasa dışı şekilde bir çiftlikte bakılırken ele geçirilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edilen yavru aslan Pars, adaptasyon sürecinde diğer aslanların saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Kamuoyunda büyük ilgi gören Pars’ın ölümü, yetkililere yönelik ihmâl iddialarını da beraberinde getirdi. Yaklaşık 10 aylık olduğu belirlenen ve yalnızca kedi mamasıyla beslendiği tespit edilen yavru aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından el konularak Doğal Yaşam Parkı’na getirildi. Karantina sürecinde özel beslenme programı ve tedavilerle sağlığı toparlanan aslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevrim içi anketiyle "Pars" adını aldı.

Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, Pars’ın yetişkin aslanların bulunduğu bölüme alınmasının ardından sürü lideri tarafından saldırıya uğradığı ve ağır kafa travması geçirdiği belirtildi. Pars, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, adaptasyon sürecinin Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) önerileriyle yürütüldüğü savunulurken, Pars’ın diğer bir aslanın ani saldırısıyla yaşamını yitirdiği ifade edildi. Olayın ardından sosyal medyada ve hayvan hakları savunucuları arasında ciddi tepkiler yükseldi.