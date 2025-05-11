Erzurum’da birden fazla doğa sporunu içeren; içinde kültür, tarih, el becerileri ve problem çözme unsurlarını da barındıran macera yarışı için hazırlıklar başladı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleşen toplantıda, önümüzdeki yaz aylarında düzenlenmesi planlanan macera yarışması hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Erzurun’un 5 ilçesini kapsayan macera yarışmasında; 17 üniversiteden takımlar 7 gün boyunca bisiklet turundan kanoya, dağ tırmanışından doğa yürüyüşüne kadar birçok kulvarda kıyasıya rekabet edecek.

Narman Peri Bacaları’ndan başlayacak olan yarışmanın; rotası gereği Oltu, Tortum, Uzundere ve İspir ilçelerimizden geçerek Yedi Göller’de sona ermesi planlanıyor.