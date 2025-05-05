Sakarya Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri, Hendek Dikmen Tepe Parkuruyla devam etti. Sakarya’nın zirvesine adımlayan doğa dostları eşsiz manzaraları ve yeşilin farklı tonlarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İlkbahar Doğa Yürüyüşleri, Hendek Dikmen Tepe Parkuru ile devam etti. 16 kilometre uzunluğundan oluşan Dikmen Tepe parkurunda doğaseverler, Sakarya’nın en yüksek rakımlı noktalarına adım attı. Doğal güzelliklerin arasında yürüyüş gerçekleştiren doğa dostları, yeşilin farklı tonlarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen program geçtiğimiz hafta sonu yoğun bir katılımla gerçekleşirken, katılımcılar yürüyüş öncesi hafif egzersiz hareketleri yaptı. Bölgenin doğal yapısı ve bitki örtüsüyle ilgili yetkililerden bilgi alan doğaseverler, günü ölümsüzleştirmek adına bol bol fotoğraf çektirdi.

İlkbahar doğa yürüyüşleri 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Geyve Kılıçkaya Zirve parkuruyla devam edecek.