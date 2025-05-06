Kocaeli’de düzenlenen V. Ulusal Bonsai Sergisi ve Sempozyumu’nda vatandaşlar doğanın minyatür yansıması olan bonsai sanatı ile tanıştı.

Doğayı minyatürleştirerek keşfetme ve onurlandırma sanatı olan bonsai, doğaseverleri ve sanat tutkunlarını bir araya getirdi. Bonsai sanatını tanıtmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen "V. Ulusal Bonsai Sergisi ve Sempozyumu", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde kongre merkezinde gerçekleştirildi. Birbirinden özel ağaçların sergilendiği etkinlikte; atölye çalışmaları, teknik sunumlar ve bonsai satış alanı katılımcıların ilgisini çekti. Etkinliğin açılışın programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, bonsai sanatının doğanın zarif bir yansıması olduğunu belirterek, "Burada yalnızca minyatür ağaçlar değil, bir sabır ve özenin ürünüyle karşılaşıyoruz. Bu sanat, doğayla iç içe olmanın ve sabrın simgesidir." dedi.

İki gün süren etkinlikte ziyaretçiler, bonsai sanatının inceliklerini keşfetme fırsatı buldu. Bonsai ustaları tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve sunumlar, katılımcılara bu özel sanat dalının tekniklerini ve felsefesini aktardı. Ziyaretçiler farklı ağaç türlerinin minyatür formlarını incelerken, özel saksılar ve toprak çeşitleri hakkında da bilgi aldı.