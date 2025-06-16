Konya’nın Beyşehir ilçesi, Beyşehir Gölü kıyısında yer alan nilüfer bahçesi, son dönemde doğa tutkunlarının da ilgi odağı haline geldi.

Beyşehir Gölüne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi’nin balıkçı limanından gezinti tekneleriyle ulaşılabilen nilüfer bahçesi yaz döneminin gelmesi ile birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin de vazgeçilmez bir rotası haline geldi. Göl ortasında açan su yüzeyindeki nilüfer çiçekleri görenleri hayran bıraktı. Alanda, sabah saatlerinde su yüzeyinde açan çiçekler, öğle sıcağında ise kapanarak su altına çekiliyor. Özellikle nilüfer bahçesi olarak ün yapan Çiftlik Mahallesi açıklarındaki sazlık alana düzenlenen tekne turları yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde nilüfer çiçeklerini görüntüleme ve sosyal medyada paylaşma imkanı buluyor. Göldeki nilüfer bahçesi doğa severlerin de ilgisini çekiyor. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü nilüfer bahçesi gezisi ile başladı. Etkinliğe katılan 85 doğa sever birisi giden diğeri dönüşe geçen tekne turlarıyla ulaştığı nilüfer bahçesine hayran kaldı. Doğa severlerin Beyşehir’de ziyaret ettiği bir başka adres Yeşildağ Mahallesindeki Leylekler Vadisi oldu. Derebucak’taki Çamlık mağaralarını da gezen doğa severler, burada da mağara içerisinden geçiş yaptı, ardından başladığı yürüyüşü tamamladı.

Etkinliğe Konya’dan Doğa Yürüyüşü Grubu üyeleri de katılım gösterdi.