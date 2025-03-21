Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran, gebelikte cilt çatlaklarının nedenleri ve korunma yolları hakkında merak edilenleri açıkladı.

Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran, "Gebelik sürecinde, bebeğin büyümesiyle birlikte anne adayının vücudu hızla değişir. Özellikle karın, göğüs, kalça ve uyluk bölgelerinde cilt gerilir ve bu gerilme sonucunda çatlaklar meydana gelebilir. Deri altındaki elastik lifler, bu ani gerilmelere karşı yeterince dayanıklı olmayabilir, bu da çatlakların oluşumuna yol açar. Ayrıca, genetik faktörler, cilt yapısı, aşırı kilo alımı ve hormonal değişiklikler gibi etkenler de çatlak oluşumunun artmasına neden olabilir. Gebelikte oluşan çatlaklar genellikle doğum sonrası tamamen kaybolmaz. Ancak zamanla renkleri solarak daha az belirgin hale gelir. Yine de bazı anne adayları, bu çatlaklardan kurtulmak ve daha sağlıklı bir cilt görünümü elde etmek için tedavi seçeneklerini araştırır" dedi.

"Bunlar arasında en etkili ve yaygın tercih edilen yöntemlerden biri lazer tedavisidir"

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran, "Bunlar arasında en etkili ve yaygın tercih edilen yöntemlerden biri lazer tedavisidir. Lazer tedavisi, gebelik çatlaklarının görünümünü azaltmak ve ciltteki elastikiyeti artırmak için en sık tercih edilen yöntemlerden biridir. Lazer, ciltteki hasar görmüş bölgeleri onarmak için ısı enerjisi kullanarak dermis tabakasına etki eder. Bu sayede cilt altındaki kollajen üretimi artırılır ve çatlakların daha az belirgin hale gelmesi sağlanır" ifadelerini kullandı.

"Her seansın süresi ise yaklaşık 15-30 dakika arasında değişir"

Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran, "Lazer tedavisi genellikle 3 ila 5 seans arasında değişir. Seanslar arasındaki süre yaklaşık 4-6 hafta olmalıdır. Her seansın süresi ise yaklaşık 15-30 dakika arasında değişir. Lazer tedavisi sırasında genellikle hafif bir ısı hissi veya rahatsızlık olabilir, ancak ağrı oluşmaz. İşlem sırasında rahatlık sağlamak amacıyla lokal anestezik kremler kullanılabilir. Çoğu hasta tedavi sürecinde herhangi bir acı hissetmez. Lazer tedavisinin ardından hastalar genellikle günlük yaşantılarına devam edebilirler. Ancak, tedavi edilen bölgeyi doğrudan güneş ışığından korumak önemlidir. Ayrıca, cilt bakımına özen gösterilmesi ve nemlendirici ürünlerin kullanılması önerilir" şeklinde konuştu.

"Gebelikte çatlaklar, çoğu kadın için kaçınılmaz bir durum olabilir"

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran, "Gebelikte çatlaklar, çoğu kadın için kaçınılmaz bir durum olabilir, ancak çeşitli tedavi yöntemleri ile bu çatlakların görünümünü azaltmak mümkündür. Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak, gebelik çatlaklarının tedavisi konusunda çeşitli lazer tedavi seçenekleri sunmaktayız. Gebelik çatlakları, cildin doğal bir yanıtı olsa da, doğru tedavi ve bakım ile bu süreç daha rahat ve estetik bir şekilde atlatılabilir" diye konuştu.