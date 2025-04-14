Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, kanserde erken tedavinin önemine dikkat çekti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, mide kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla sindirim sistemiyle ilgili bazı belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

"Belirtiler hafife alınmamalı"

Mide kanserinin genellikle sinsi bir şekilde ilerlediğini belirten Doç. Dr. Aktaş, "Mide kanseri başlangıçta belirti vermeyebilir ya da hafif hazımsızlık ve şişkinlik gibi günlük hayatla ilişkilendirilebilecek şikayetlerle kendini gösterebilir. Ancak uzun süren mide ağrısı, iştahsızlık, ani kilo kaybı, kanlı kusma ya da dışkıda kan gibi belirtiler varsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır" dedi.

Mide kanseri riskini artıran etkenlere de değinen Aktaş, "Helicobacter pylori enfeksiyonu, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, aşırı tuzlu ve tütsülenmiş gıdaların tüketimi, sigara ve alkol kullanımı ile ailede mide kanseri öyküsü, önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Bu risk grubundaki bireylerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"Erken teşhis, tedavi şansını artırıyor"

Tanı ve tedavi süreci hakkında da bilgi veren Aktaş, erken evrede teşhis edilen mide kanserinin cerrahi müdahale ve uygun onkolojik tedavilerle tamamen iyileştirilebileceğini söyledi. Geç evrelerde teşhis konulması halinde ise tedavi sürecinin çok daha zorlu geçtiğini belirten Aktaş, "Düzenli taramalar ve hastalıkla ilgili farkındalık büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Aktaş, mide kanserinden korunmada sağlıklı yaşam tarzının etkili olduğunu da hatırlatarak, "Dengeli beslenmek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, ideal kiloyu korumak, sigarayı bırakmak ve alkol tüketimini sınırlamak mide sağlığı açısından önemlidir. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak ve stresi yönetmek, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser riskini azaltabilir" diye konuştu.