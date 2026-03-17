Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Diyetisyeni Özge Başkülekçi, Ramazan ayı boyunca değişen öğün düzeninin bayramla birlikte aniden farklılaşmasının sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini belirterek, bayram süresince dengeli ve kontrollü beslenmenin önemine dikkat çekti.

Ramazan boyunca uzun süreli açlığa uyum sağlayan metabolizmanın, bayramda artan öğün sayısı ve yüksek kalorili besin tüketimi nedeniyle zorlanabileceğini ifade eden Başkülekçi, bayram sabahına hafif ve dengeli bir kahvaltı ile başlanmasını önerdi. Başkülekçi, peynir, zeytin, yumurta, tam tahıllı ekmek ve yeşillik içeren bir kahvaltının gün boyu enerji sağlarken sindirim sistemini de yormayacağını vurguladı. Ağır hamur işleri ve kızartmaların ise mide şikayetlerini artırabileceği için sınırlı tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan tatlı ikramlarına da değinen Başkülekçi, porsiyon kontrolünün büyük önem taşıdığını ifade etti. Uzun süreli açlık sonrasında özellikle şerbetli ve yoğun şeker içeren tatlıların kan şekerinde ani yükselmelere ve sindirim problemlerine neden olabileceğini belirten Başkülekçi, mümkün olduğunca sütlü ve daha hafif tatlıların tercih edilmesini tavsiye etti.

Ramazan sonrası dönemde öğün düzeninin yeniden sağlıklı bir şekilde oluşturulmasının da önemli olduğunun altını çizen Başkülekçi, gün içerisinde üç ana öğün ve gerekirse bir-iki ara öğünle beslenmenin kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca yeterli su tüketimi ve hafif fiziksel aktivitenin, bayram süresince oluşabilecek hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerinin azaltılmasında destekleyici rol oynadığını sözlerine ekledi.