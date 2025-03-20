Diyarbakır’da ilk kez Bismil İlçe Devlet Hastanesinde ‘Supin Perkütan Nefrolitotomi’ (PCNL) adı verilen kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirildi.

Bismil Devlet Hastanesi üroloji hekimi Op. Dr. Fatih Karaöz tarafından Diyarbakır’da ilk kez Bismil Devlet Hastanesi’nde PCNL adı verilen kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı. Ameliyat hakkında bilgi veren üroloji uzmanı Op. Dr. Fatih Karaöz, ‘’ PCNL ameliyatını Diyarbakır’da ilk kez Bismil Devlet Hastanesinde uyguladık. Hastamız Seyithan bey sol yan ağrısı ve bulantı şikayetleriyle üroloji kliniğimize başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde sol böbreğin içinde yaklaşık 5 santimetrelik taş olduğunu ve toplayıcı sistemde genişleme tespit ettik. Hastamıza, ülkemizde az sayıdaki merkezde yapılan ve Diyarbakır’da ilk olma niteliği taşıyan Supin Perkütan Nefrolitotomi adı verilen kapalı böbrek taşı ameliyatını yaptık. Yeni gelişen ve dünyanın da takip ettiği yeni yöntem olarak yüzüstü değil, sırtüstü pozisyonunda ameliyatımızı gerçekleştirdik. PCNL ameliyatı 2 cm ve üzerindeki böbrek taşlarına uygulanan ilk seçenek tedavi yöntemidir. Bu ameliyat yönteminde ilk olarak yüzüstü Perkütan Nefrolitotomi ameliyatı yapılmış olup, geleneksel olarak bu yöntemle devam edilmektedir. Standart olarak uygulanan yüzüstü pozisyonda yapılan Prone Perkütan Nefrolitotomi de başarılı bir tekniktir. Yeni uyguladığımız Supin Perkütan Nefrolitotomi ameliyatı teknik olarak biraz daha tecrübe gerektirmesi nedeniyle, dünyada ve ülkemizde çoğu merkezde yapılmamaktadır. Yapılan çalışmalar, kapalı böbrek taşı ameliyatının hasta sırtüstü pozisyondayken yapılmasının çok daha avantajlı olduğunu göstermiştir. Prone Perkütan Nefrolitotomi ameliyatında hastaya yüzüstü pozisyon verileceği için genel anestezi altında yaklaşık 30-45 dakikalık bir süre geçiyor, sırtüstü (supin) pozisyonda hastaya anestezi verildikten hemen sonra aynı pozisyondayken ameliyata başlanabiliyor. Hastanın genel anestezi altında kalma süresi ciddi anlamda kısalıyor. Morbid obezlerde, ileri derece akciğer ve kalp hastalığı olan kişilerde yüzüstü pozisyonun riskleri olduğundan, bizim yaptığımız teknikte hasta sırtüstü yatması ve pozisyon değişikliğine gerek olmaması nedeniyle komplikasyon riskini de azaltmaktadır. Yüzüstü pozisyona gerek olmaması nedeniyle kas-sinir sistemine zarar verme ve boyun travması riski de azalmaktadır. Supin Perkütan Nefrolitotomi ameliyatında eş zamanlı üreterorenoskopi imkanı olduğu için kompleks taşlara ECIRS yöntemiyle müdahale edilebilmektedir. Ayrıca supin pozisyonda yapılan ameliyatta çok küçük kesi ile bu ameliyatı yapabilmekteyiz. Böbrek hasarı ve böbrek kanaması daha az olan bu yöntemde hastaların ağrısı daha az olmakta ve hastanede kalış süreleri daha kısa olmaktadır’’ dedi.

"1 senedir çok ağrı çekiyordum"

Sağlığına kavuşan hasta, "1 senedir çok ağrı çekiyordum ve bu durum günlük hayatımı olumsuz etkiliyordu. Bismil Devlet Hastanesinde yapılan muayene sonrası doktorum ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat oldum ve ağrılarım geçti. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.