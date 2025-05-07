Diyarbakır’da nisan ayında çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken, gözaltına alınan 82 şüpheliden 5’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce nisan ayında yapılan operasyonlarda 10 uzun namlulu tüfek, 19 tabanca, 396 kurusıkı tabanca, 148 fişek, 427 şarjör, 510 tabanca namlusu, 1 tabanca yayı, 63 litre alkollü içki, 7 bin 873 dal puro, 52 bin 820 paket sigara, 230 kilo nargile tütünü, bin 690 adet elektronik sigara pufu, 3 bin 250 paket elektronik sigara kiti, 43 cep telefonu, bin adet güneş gözlüğü, 56 cep telefonu aksesuarı ve 370 bin 760 dal dolu/boş makaron ele geçirildi. Haklarında işlem yapılan 82 kişiden 75’i emniyetten ve adli makamlarca, 2’si adli kontrolle serbest bırakılırken, 5’i de tutuklandı.