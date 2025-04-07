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Diyarbakır’da "kasten öldürme" suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı’nca nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. M.Ö.’nün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: İHA