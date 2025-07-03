Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda kapatılan Canlı Hayvan Borsası’nda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Türkiye genelinde görülen şap hastalığı (SAT-2 serotipi) vakaları nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı karar uyarınca ülke genelindeki hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı. Hastalığın hayvanları ve halkın sağlığını etkilememesi için tedbir alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2 Temmuz’da kapatılan Canlı Hayvan Borsası’nda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Borsanın tüm açık ve kapalı alanları, ahırlar, padoklar ve idari binalar dahil olmak üzere bakanlık tarafından onaylanmış dezenfektanlar kullanılarak detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütüldü. Artırılmış hijyen önlemleri ile dezenfeksiyon işlemleri, salgın riski ortadan kalkana dek periyodik olarak tekrarlanacak.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görevli Veteriner Hekim Helin Demir, halk arasında "tabak" diye bilinen şap hastalığının önemli ekonomik kayba sebep olduğunu belirtti. Şap hastalığının viral bir hastalık olduğunu kaydeden Demir, "Bu virüs hayvanlara dışkı, idrar, salya ve solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Hızlıca yayılır. Bulaşması çok hızlıdır. Bundan korunmak için bizim en etkili yöntemimiz aşılamadır. Aynı zamanda ahır içine ve çevresine dezenfeksiyon işlemleri yapılması gerekir" dedi.

Demir, çalışmalarına titizlikle devam edeceklerini vurgulayarak, "Bizim de Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptığımız çalışmalarla hayvanlar tahliye edildi. Başlattığımız çalışmalarda Tarım Bakanlığınca onaylı dezenfektanlar kullanıldı. Bu virüse en etkili dezenfektanlar seçildi. Dezenfekte edildi her yer. Aynı zamanda titizlikle bir hijyen çalışması sürdürülüyor. Veteriner hekimlerimiz tarafından bu çalışmalar devam edecek. Hem halk sağlığı ve hayvan sağlığını korumak hem de üreticilerimizi desteklemek amacıyla çalışmalarımız titizlikle devam edecek" diye konuştu.