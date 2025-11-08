Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir karavanda çıkan yangına itfaiye erlerinin müdahalesi kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şehitlik Mahallesi Turistik Caddesi’nde park halindeki bir karavanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında karavan kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi ise kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde karavanın dumanla kaplandığı görüldü.