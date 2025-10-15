Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimi, tatbikatta muhtemel bir afete karşı hazırlıklarını test etti. Sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrenciler "çök-kapan-tutun" hareketi yaparak güvenli alanlarda pozisyon aldı. Ardından öğretmenlerin yönlendirmesiyle okul binası hızlı ve düzenli bir şekilde tahliye edildi.

Bahçede toplanan öğrenciler, afet sonrası yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: İHA