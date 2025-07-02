Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Vagus Siniri Stimülasyonu (VNS) olarak bilinen ve halk arasında epilepsi pili adıyla tanınan cihaz, ilk kez yapılan operasyonla bir hastaya uygulandı. Bu yöntem, özellikle ilaç tedavisine yanıt vermeyen epilepsi hastaları için büyük bir alternatif oluşturuyor.

VNS tedavisinde hastanın sol göğüs bölgesinde cilt altına yerleştirilen küçük bir cihaz, beyne düzenli olarak elektrik sinyalleri göndererek nöbetlerin sıklığını ve şiddetini azaltıyor. Bu tedavi yöntemi, epilepsi nöbetlerini tamamen durdurmasa da ciddi oranda hafifletme sağlayabiliyor. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde epilepsi pili ameliyatı ilk kez gerçekleştirildi.

Dr. Olgay Bildik, epilepsi pilinin nöbetleri ilaçla kontrol altına alınamayan çocuk ve yetişkin hastalar için yeni bir umut olduğunu söyledi. Bu cihaz sayesinde hastaların nöbetlerinde ciddi azalma beklediklerini ifade eden Dr. Bildik, "Üstelik hem hastaların yaşam kalitesinin artacağı hem de şehir dışına sevklerin önemli ölçüde azalacağı bu işlem için başka illere gitmeye gerek kalmadı. Takip ve tedavi süreçlerini burada, Diyarbakır’da sürdürebileceğiz" dedi.

Gazi Yaşargil Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanlarından Dr. Barış Arslanoğlu tarafından gerçekleştirilecek epilepsi pili ameliyatı sonrası hastaların uzun süreli takibi ise Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Olgay Bildik tarafından yapılacak.

Vagus siniri, kalp atışı ve solunum gibi hayati fonksiyonları kontrol eden otonom sinir sisteminin bir parçası. Epilepsi pili, bu sinir aracılığıyla beyne düzenli uyarılar göndererek nöbetlerin oluşumunu baskılamaya çalışıyor.