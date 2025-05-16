Diyarbakır’da fungal hastalığı tespit edilen yüzlerce çınar ağacı, erken tedavi ile kurtarılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı ve Abdulkadir Aksu Caddesi’nde refüj ve kaldırımda bulunan 120 adet ithal batı çınarı ağacında şubat ayında halk arasında mantar olarak bilinen bulaşıcı fungal hastalığı tespit etti. Rüzgar, yaprak, kuş ve böceklerin temas etmesiyle diğer ağaçlara da kolaylıkla bulaşabilen hastalığı taşıyan ağaçlar, ilk etapta hastalık ağaç gövdesine ulaşmadan sıralı şekilde budandı. Fungusit ilaçların da kullanıldığı tedavide hastalıklı bölgeler güvenli bir alanda imha edildi.

Bulaşıcı hastalık tedavi edilmediği zaman 2 yıl içinde kuruyan ağaçların durumuna göre diğer çınarlara da müdahalede bulunup bulunulmayacağına karar verilecek. Ağaçları kesme yerine tedavi yöntemini benimseyen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Fırat Bulvarı ve Abdulkadir Aksu Caddesi’nde tüm ağaçlara bulaşma durumu olan hastalığa karşı tüm alanı kontrol altında tutacak.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Rojhat Çakmak, yaptıkları kontrollerde çınar ağaçlarında fungal hastalığı tespit ettiklerini belirterek, "Bu tür hastalıklarda genelde ağaçlar komple sökülüp imha edilir. Ancak biz söktüğümüz bir ağaçta hastalığın henüz gövdeye ulaşmadığını ve sadece dallarda olduğunu tespit ettik. Daha önce Diclekent Bulvarı ve Tema Park’ta yaptığımız çalışmalarda ağacı komple kesme yerine tedavi sürecine alıp, bu ağaçları kurtarabildik" dedi.

Çalışmalarını titizlikle yaptıklarını ifade eden Çakmak, "Amacımız da buradaki ağaçların sadece mantarlı ve hastalıklı olan bölgelerini kesip tedavi altına almak ve olabildiğince kurtarabilmektir. Daha önce de bu tür hastalıkları farklı bölgelerde gördük ancak kurtarılacak durumda değillerdi. Hastalık ağaçların gövdelerine yansımıştı. Buradaki çalışmamız; sıralı bir sistem olarak budama yapıldı. Steril bir ortamda yapıldı. Diğer ağaçlara yayılmasın diye titizlikle çalışmaları sürdürdük. Şu anda da görüyoruz ki verdiğimiz emek, verdiğimiz ilaçlar, yaptığımız tedavi süreci sonuç veriyor" şeklinde konuştu.