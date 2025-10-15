Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 69 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik İlçe Jandarma Komutanlıkları operasyonlar gerçekleştirdi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10 ve 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6, 5 ve 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17, 2 ve 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19, 2 yıl altı kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 olmak üzere toplam 69 kişi yakalandı. Yakalanan 69 kişi adli makamlara sevk edildi.