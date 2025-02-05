Diyarbakır’da gübre satış bayileri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarımda kullanılan gübrelerin piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği çerçevesinde bakanlığımız tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar öncesinde gübre bayilerine yönelik barkod, ambalaj, etiket ve içerik uygunluğu denetimlerimiz; il müdürümüz Adil Alan, il müdür yardımcımız Mustafa Korkutan ve bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürümüz Sedat Bayar ve denetim ekiplerimizin katılımı ile devam etmektedir" denildi.