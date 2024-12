Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği’nin lansmanı yapıldı.

Lansman programında konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak, kent yaşamında, mimariden, erişim alanlarına, belediye hizmetlerinden, istihdam alanlarına kadar her yerde, her gün dönüşümü büyütmek ve geliştirmek gibi büyük bir sorumlulukları olduğunu belirtti. Bucak, “Bu manifesto, bu tutum belgesi çok önemli bilgiler içeriyor. Bütünlüklü, kapsamlı, erişilebilir bir kent hizmeti açığa çıkartacağız. Her zaman engelli hakları, engellilerin erişimi, engellilerin yaşamda var oluşu ve söz kurması üzerinden aslında yeni bir dili, yeni bir yaşamı bizler mümkün kılalım diye umut ediyoruz ve bunu yapacak gücümüz de var. Buna inanıyoruz” dedi.