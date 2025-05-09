Diyarbakır’da 6 Şubat depremlerinden etkilenen yapıların yıkımı devam ediyor.

Kentte, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan binalar başta olmak üzere birçok yapının yıkım süreçleri devam ediyor. Bu çerçevede merkez Bağlar ilçesi Cemiloğlu Caddesi’ndeki Öven Apartmanı’nın yıkımı çevre güvenliği alınarak gerçekleştirildi. Yüklenici firmanın yıkım ekibi sorumlusu İnşaat Mühendisi Erhan Demir, yıkım işlemlerinin devam ettiğini belirterek, mümkün mertebe sulamaya, toz çıkarmamaya özen göstermeye çalıştıklarını söyledi. Polis ekipleriyle beraber yıkım güvenliği konusunda büyük bir hassasiyet göstermeye çalıştıklarını ifade eden Demir, "En kısa sürede de tedbiri elden bırakmadan elimizdeki mevcut binaların yıkımını bitirmek üzere çalışmalar devam ediyor. Yıkımla ilgili bir süre veremiyoruz. Hem gündelik hayatın devam etmesi açısından hem de enerji nakil hatlarından dolayı hem yol kesintilerinden dolayı belli bir takvim üzerine hareket etmiyoruz. Mümkün mertebe gündelik hayatın devam etmesi için ona göre bir program yapıp o minvalde devam ediyoruz. Şu an bizim yıkımını üstlendiğimiz 137 tane yapı var. Bunların çoğunu yıktığımızı söyleyebilirim ve yıkımlarımız devam etmekte. Boş olan binalarla ilgili yaşadığımız pek çok sıkıntı var. Bina sakinlerinin çıkmakta diretmesi gibi pek çok sıkıntı yaşıyoruz" dedi.