Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılındaki depremlerde Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yatırımını tamamlayan İstanbul merkezli tel, çivi ve çelik asır yapan firma, güneş enerjisiyle ürettiklerini ihraç ediyor. Yakın tarihte Suriye’de yapılacak yapı fuarından beklentileri yüksek olan firma, istihdam ve ihracatı artırmayı hedefliyor.

İstanbul merkezli tel, çivi ve çelik asır üretimi yapan firma, 2021 yılında yatırımlarını Diyarbakır’a çekme kararı alıp OSB’den yer temin edip fabrika yapımına başladı. 2023 yılında tamamlanan fabrika, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin olduğu dönemde üretimine başladı.

Firma, ilk 6 ayda kapasitesini yüzde 100’e çıkartıp, üretimde yetersiz kalınca hem makine sayısını hem de istihdamı artırdı.

Irak’a başta olmak üzere ihraç yapıp ülke ekonomisine katkı sağlayan firma, yakın tarihte Suriye’de yapılacak olan yapı fuarına katılıp yapacakları ihracatla istihdam ve makine sayısını artırmayı hedefliyor.

İşletme sahibi Serdar Avşar, İHA muhabirine, işletmenin yatırım kararını 2021 yılında aldıklarını, firmalarının aslen İstanbul merkezli bir firma olduğunu söyledi. Yatırımı memleketi Diyarbakır’a yapma kararı aldıktan sonra OSB’den yer temin edip inşaata başladıklarını belirten Avşar, deprem felaketinin çok büyük zararlar verdiğini söyledi.

Avşar, faaliyetlerinin ürünler üzerinde de büyük etkide bulunduğunu ifade ederek, "İlk baştaki 6 ayda neredeyse kapasitemizi yüzde 100’ün üzerine çıkardık. Halen daha iç piyasaya mal yetiştirmede zorluk çekiyorduk. Bunun üzerine yeni makineler alıp üretimimize öyle devam etme kararı aldık. İlk etapta ihracatımızı Irak’a yaptık. Irak bizim için çok iyi pazar ve bu pazarı iyi değerlendirdik" dedi.

"Bununla ilgili çok büyük beklentilerimiz var"

Bölgenin ve aslında Türkiye’nin de gözü kulağı olan Suriye’de yapılacak olan ilk yapı fuarına katılacaklarını söyleyen Avşar, "Bununla ilgili çok büyük beklentilerimiz var. Bu fuarın iyi geçmesiyle beraber hem istihdam sayımızı hem de makine sayımızı artırmayı düşünüyoruz. Bu bölgede ticaret yapıyoruz, kalkındırmak istiyoruz. Yapacağımız ihracatı eğer bu bölgeden de yaparsak Diyarbakır için de, bölgemiz için de hem istihdam olarak hem mali kaynaklar olarak geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Güneş enerjisiyle fabrikamızda çivi, tel ve çelik üretimi yapılmaktadır"

Üretim kararı almayla beraber yeşil enerji ile enerjiyi sağlama kararı aldıklarını kaydeden Avşar, "Güneş enerji sistemi (GES) projemizi 3 ay önce tamamlamış olduk. Şu an hem maliyetlerimize destek oluyor, hem de tüm enerjimizi GES’lerimizden kullanıyoruz. Bu güneş enerjisiyle fabrikamızda çivi, tel ve çelik üretimi yapılmaktadır. Çiviler, hepimizin aşina olduğu gibi inşaat çivisi, bunun yanında ayakkabı çivisi, montajlama çivisi, cam çivi, tel çivi olarak da üretimimiz var. Teller, daha çok inşaatlarda kullanılan bağlama teli ve takviye telleri üzerine. Yeni başladığımız çelik asır üretimimiz var. Çelik asır üretimimiz de, hem yollarda, hem de bina yapımında kullanılmaktadır" şeklinde konuştu.